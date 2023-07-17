Samatta, PAOK'a transfer oldu Fenerbahçe, Ally Samatta'nın Yunanistan ekibi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Süper Lig devi Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübü'ne transfer olmuştur.



Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

6 milyon euroya gelmişti

Fenerbahçe'ye 2021 yılında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Samatta, sarı-lacivertlilerde tutunamadı, sırasıyla Antwerp ve Genk'e kiralandı.

33 maçta 6 gol attı

Yılda 2.75 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha kontratı bulunuyordu.

Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta, 6 gollük istatistik yakaladı.