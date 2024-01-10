Samet Akaydin, Fatih Terim'in yanına gidiyor! Yunan basını duyurdu Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kadrosuna katmak üzere.

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Dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci transferini duyurmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, sürpriz ayrılıklar da kapıda.

Yunan haber portalı Sport24'ün haberine göre; kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e emanet eden Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'i kadrosuna katmak üzere.

EURO 2024'te milli takım kadrosunda yer almak isteyen Samet'in, Fenerbahçe'deki yerini kaybettiği ve düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği, Fatih Terim'in de milli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Kısa süreli sözleşme

Samet Akaydin'in, Panathinaikos'la 6 aylık kiralık sözleşme imzalayacağı, anlaşmanın önümüzdeki saatlerde tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Milli stoper, Dimitris Limnios'un ardından Panathinaikos'un ikinci kış transferi olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sahada kaldığı 613 dakikada 5 sarı kart gördü.