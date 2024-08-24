Samet Akaydin, Fransa yolcusu! Teklife sıcak bakıyor EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydin takımdan ayrılabilir. Milli oyuncunun Fransa'dan gelen transfer teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin'a Fransa temsilcisi Nice'ten transfer teklifi geldi. Söz konusu oyuncunun gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Harika bir EURO 2024 geçirmesine rağmen Fenerbahçe'nin savunmasında kendisine yer bulamayan Samet Akaydin'i, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in istediği öğrenilmişti.

Kanarya'nın defans hattıyla ilgili yapacağı hamlelere göre Samet'i bırakmayı düşündüğü konuşulurken, Milli futbolcunun ise Fransız ekibine gitmeye sıcak baktığı bildirildi

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.