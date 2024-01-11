Samet Akaydin, Panathinaikos yolcusu! Transferde sona gelindi Fenerbahçe ile Panathinaikos, Samet Akaydin'in kiralık transferi için görüşmelerde sona geldi.

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Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci transferi sonrası forma şansı iyice azalan Samet Akaydin'in transferi için Panathinaikos ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe ile Panathinaikos, kiralama ücreti ve milli futbolcunun yarım sezonluk maaşı karşılığında anlaştı.

Yıllık 14 milyon TL kazanan Samet Akaydin'in maaşının yarısı dışında bonus kazançlarını da bu anlaşma neticesinde Yunan ekibi karşılayacak.

Fatih Terim doğruladı

Panathinakos'un başında üçüncü maçını ezeli rakipleri Olympiakos ile oynayan ve kupada ilk maçta 1-1 berabere kalan teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından transfer ile ilgili konuştu.

Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı.

29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim şöyle konuştu:

Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız.

Samet Akaydin'in Fenerbahçe rakamları

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.