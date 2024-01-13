Samet Akaydin, Panathinaikos'ta! İlk sözleri... Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olması resmiyete kalan Samet Akaydin, Atina'ya gitti. Milli stoper, transferi için önemli sözler sarf etti.

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ensonhaber.com

Fatih Terim'in talebiyle Yunanistan devi Panathinaikos'un radarına giren Fenerbahçeli Samet Akaydin muradına erdi.

EURO 2024'te milli takım kadrosunda olmak için tüm maçlarda oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Samet, Gent'in teklifine rağmen Panathinaikos'u seçti.

Sözleşme imzalamak için Atina'ya giden milli futbolcu burada da önemli sözler söyledi.

"Sabırsızlanıyorum"

Samet Akaydin, transferi için yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum.

Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız.

Resmi açıklama bekleniyor

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile kiralık ve satın alma opsiyonu içeren anlaşma sağlayan Panathinaikos'un, transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.