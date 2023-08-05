Samet Akaydın'a Adana Demirspor kancası Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye yolladığı Samet Akaydın'ı tekrardan kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Jorge Jesus'un isteği üzerine Adana Demirspor'dan savunmaya takviye amaçlı alınan Samet Akaydın'a talip çıktı.

Adana ekibinin, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Mavi Şimşekler'in 29 yaşındaki stoperi yeni sezon öncesi kiralık ya da bonservisiyle almak adına Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde savunma bölgesine takviye yapacaklarını açıklamıştı.

23 maçta oynadı

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın Sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmada forma giydi.