Samet Akaydin'in yeni takımı belli oldu

Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.

Rizespor ile prensip anlaşması sağlandığı belirtilen transferde, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Rize ekibine katılacağı ifade edildi.

Haber Global'in haberine göre; hem oyuncu hem de Rizespor arasında 1.5 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Samet Akaydin, toplam 509 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.