Samet Aybaba: Açıkçası bazı görüşmeler oldu

Adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba, bazı görüşmelerin olduğunu ancak henüz üst seviyeden net bir teklif gelmediğini söyledi.

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktör arayışları sürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, hata yapmamak adına acele etmezken, listedeki tüm isimleri en ince ayrıntılarına kadar değerlendiriyor.

Bordo-mavililerin gündemindeki teknik adamlardan biri de Samet Aybaba. Fanatik'e konuşan 64 yaşındaki hoca, bordo-mavili takıma yeniden dönmek istediğini söyledi.

"AÇIKÇASI BAZI GÖRÜŞMELER OLDU"

Daha önce 2002-2004 yılları arasında Fırtına’yı çalıştıran ve o dönemi hatırlatarak sözlerine başlayan Aybaba, “O süreçte çok kısıtlı kadro ile Trabzonspor’da kupa kaldırmış bir hocayım. Açıkçası bazı görüşmeler, konuşmalar oldu. Fakat tarafıma üst seviyeden net bir teklif gelmedi. Kenti, oradaki insanları, şehrin dinamiklerini ve camianın beklentilerini çok iyi biliyorum.” dedi.

"YENİDEN TRABZON'U ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"

Samet hoca şöyle devam etti: “Söylenenin aksine bence Trabzonspor’un çok iyi bir kadrosu var. Bu oyuncu grubu kesinlikle kötü değil. Benim gördüğüm eksiklik; iyi organize olamamak. Yani sistemsizlik söz konusu. Öncelikle orada güzel bir sistem kurmak ve hava yakalamak lazım. Oyuncu grubu, teknik heyet ve tüm unsurlarıyla Trabzonspor kenetlenmeli. Dediğim gibi; resmi teklif gelirse, ben tekrardan Trabzon’a gelmek isterim.”

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMIŞTI

2002’de Trabzonspor’un başına geçen tecrübeli teknik adam, ilk yılında Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Sonraki sezon Karadeniz ekibiyle lige müthiş bir başlangıç yapmış ancak dönemin başkanı Özkan Sümer’in istifasının ardından Trabzonspor’dan ayrılmıştı.

Aybaba’nın temellerini attığı o takım, ligi 72 puanla ikinci sırada bitirmişti.