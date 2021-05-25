Samet Aybaba: Balotelli'ye deli diyorlar, bence Adana'da rahat eder

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Balotelli iddialarını cevaplayarak, "Adana'da rahat eder bence" açıklamalarında bulundu.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldi. Adana temsilcisi ligde kalmak adına iyi transferler yapmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde de Mavili kulübün, transfer listesi sızmıştı. Listede yıldız oyuncuların yer alması da taraftarı heyecanlandırmıştı.

O isimler arasında yıldız isim Mario Balotelli de var.

"BALOTELLI ADANA'DA RAHAT EDER"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Balotelli transferi hakkında konuşan Aybaba, "Mario Balotelli'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." ifadelerini kullandı.