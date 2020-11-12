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    Samet Aybaba resmen Kayserispor'da

    Kayserispor, tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 16:08
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:46
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    Samet Aybaba resmen Kayserispor'da

    Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörüne kavuştu.

    SEZON SONUNA KADAR

    Kayseri ekibi, bir süredir boşta olan 65 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba'yla anlaşma sağladı.

    Kulüp, imzanın sezon sonuna kadar olduğunu duyurdu.

    Samet Aybaba resmen Kayserispor da #1

    Samet Aybaba resmen Kayserispor da #2

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