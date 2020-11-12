- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Samet Aybaba resmen Kayserispor'da
Samet Aybaba resmen Kayserispor'da
Kayserispor, tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 16:08
- Güncelleme : 12.11.2020 - 16:46
Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörüne kavuştu.
SEZON SONUNA KADAR
Kayseri ekibi, bir süredir boşta olan 65 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba'yla anlaşma sağladı.
Kulüp, imzanın sezon sonuna kadar olduğunu duyurdu.