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Sampdoria, Hosseini için ısrar ediyor
Bordo-mavili takımdan ayrılması beklenen Majid Hosseini, Sampdoria forması giymeye yakın.
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 11:38
Trabzonspor'un göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan İranlı Majid Hosseini için Sampdoria'nın ısrarı sürüyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sürdürüyor. 24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili belirsizliğin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.