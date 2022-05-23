Şampiyon Trabzonspor, Fernando'nun peşinde

Devre arasında geldiği Antalyaspor'da performansıyla beğeni alan Fernando, Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Trabzonspor'un transfer listesine girdi.

Transferde önceliğini iç piyasaya veren Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando'yu listeye ekledi.

Çin kariyerinin ardından Ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor'a giden Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Ön libero olmasına rağmen skor katkısıyla da fark yaratan Sambacı, herkesin dikkatini çekti.

Antalyaspor'la 1 yıl sözleşmesi bulunan ancak kontratında '800 bin euroya serbest kalır' maddesi olan Fernando'nun yaz döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Arap kulüpleri de devrede

Arap Yarımadası'ndan da cazip teklifler alan Fernando konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

Antalyaspor'da yarım sezon için 225 bin euro ücret alan Fernando, Güney ekibine gitmeden önce menajerler tarafından Galatasaray ve Beşiktaş'a da önerilmişti.



