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    Samsunspor Bayram Bektaş'la anlaştı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Bayram Bektaş'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 06.06.2022 - 11:07
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    Samsunspor Bayram Bektaş'la anlaştı

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

    Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'da Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir." ifadeleri yer aldı.

    Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapmıştı

    Sezonu Yücel Uyar yönetiminde tamamlayan Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon, Fuat Çapa ve Mehmet Altıparmak görev yapmıştı.

    Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Bayram Bektaş, A Milli Takım'da da yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

    Samsunspor Bayram Bektaş la anlaştı #1


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