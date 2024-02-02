Samsunspor, Benito Dirk Raman'ı renklerine bağladı Samsunspor, RSC Anderlecht'te forma giyen 29 yaşındaki santrfor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde teknik direktör Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve RSC Anderlecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Benito Dirk Raman ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Bu sezon 11 maça çıktı

Anderlecht ile bu sezon 11 resmi maça çıkan Benito Dirk Raman, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.