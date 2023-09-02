Samsunspor, Ercan Kara'yı renklerine bağladı Samsunspor, MLS ekiplerinden Orlando City'den forvet oyuncusu Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Samsunspor yaz transfer sezonunun 13. transferini forvet bölgesini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı transfer etti.

Kara, kırmızı-beyazlıların bu sezonki 4. yerli transferi oldu.

Transfer ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz en son Orlando City SC takımında oynayan 27 yaşındaki Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle.

7 kez Avusturya Milli Takımı'nda oynadı

Futbola Avusturya'nın Slovan HAC takımında başlayan Ercan Kara, sırasıyla Avusturya Wien, Karabakh Wien, SV Horn, Rapid Wien ve MLS ekiplerinden Orlando City kulüplerinin formasını giydi.

7 kez Avusturya Milli Takımı formasını da terleten Kara, bu zamana kadar oynadığı 234 resmi maçta ise 121 gol atma becerisi gösterdi.