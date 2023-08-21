Samsunspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.
Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Muhtemel 11'ler
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Taylan, Schindler, Emre Kılınç, Nitcham, Bola, Lauro, Fofana.
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.