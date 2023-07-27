Samsunspor, Kingsley Schindler'le anlaştı Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

11 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselen Samsunspor, yaz transfer sezonundaki 8. transferini yaptı.

Kırmızı-beyazlılar son olarak Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"Kulübümüz Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır"

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz en son 1. FC Köln forması giyen Gana Milli Takımı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle.

Almanya'da birçok takımda forma giydi

Futbola Hoffenheim takımında başlayan 30 yaşındaki Kingsley Schindler daha sonra kariyerinde Holstein Kiel, Hannover 96 ve Köln formalarını terletmişti.

Schindler, bu zamana kadar oynadığı 268 maçta 49 kez fileleri sarma başarısı gösterirken, 1 kez de Gana Milli Takımı’nın formasını giymişti.

Samsunspor bu transfer döneminde ayrıca Rick Van Drongelen, Nanu Gomes, Marius Mouandilmadji, Okan Kocuk, Lubomir Satka, Taylan Antalyalı ve Marc Bola’yı kadrosuna katmıştı.