Samsunspor, Mevlüt Erdinç'e talip oldu

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Samsunspor, Karagümrük forması giyen Mevlüt Erdinç'i listesine aldı.

Sezonun ilk yarısında ciddi bir golcü sorunu yaşayan Samsunspor 'un bu konudaki çalışmaları sürüyor.

Samsun Halk gazetesinin haberine göre; Sakatlığı geçmeyen Tomane'yi her şeye rağmen elinde tutacak olan Samsun ekibinin, yerli bir santrfor aradığı öğrenildi.

HEDEF MEVLÜT

Ertuğrul Sağlam'lı Samsunspor'un, Fatih Karagümrük'ün 33 yaşındaki forveti Mevlüt Erdinç'i listesine aldığı belirtildi.

Fransa doğumlu olan Mevlüt, St. Etienne ve Paris Saint Germain gibi takımlarda uzun yıllar oynadıktan sonra ülkemize gelmişti.

Milli futbolcu, geçen yıl Fenerbahçe forması giymişti.