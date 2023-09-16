Samsunspor, Mickael Tırpan'ı transfer etti Samsunspor, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Mickael Sylvain Tırpan ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

İHA

Samsunspor, son transferini 6 numara bölgesine yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Türk statüsündeki Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1 yıllık sözleşme imzalandı

Kırmızı-beyazlı ekipten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickael Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

Tırpan'ın kariyeri

Futbola Dender altyapısında başlayan Tırpan, daha sonra sırasıyla Francs Borains, Seraing Utd, Mouscron, Eupen, Lokeren, Fortuna Sittard ve Kasımpaşa formalarını giydi. 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 10 kez de gol sevinci yaşadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)