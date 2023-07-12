Samsunspor, Rick Van Drongelen ile sözleşme imzaladı Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Union Berlin forması giyen Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Samsunspor, bu sezon 5. transferini defans bölgesine yaptı.

Kırmızı-beyazlılar son olarak Union Berlin forması giyen Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"Rick Van Drongelen ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır"

Kırmızı-beyazlı kulüp transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz en son Union Berlin forması giyen Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle.

Sparta Rotterdam'da futbola başladı

Futbola Sparta Roterdam takımında başlayan Drongelen, sırasıyla Hamburg, Mechelen, Hansa Rostock ve Union Berlin formalarını terletti.

1,85 boyundaki defans oyuncusu kariyerinde 179 resmi maça çıkarken geçen yıl Hansa Rostock forması altında Bundesliga 2'de 19 maçta ilk 11'de görev aldı.

Öte yandan Samsunspor bu sezon kaleci Okan Kocuk, defans oyuncuları Marc Bola, Slovak stoper Lubomir Satka ve Çadlı forvet Marius Mouandilmadji’yi kadrosuna katmıştı.