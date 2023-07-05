Samsunspor, sağ bek Nanu'yu kadrosuna kattı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Portekiz’den sağ bek Nanu ile anlaştıklarını, bu hafta sonuna kadar en az iki futbolcuyla sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

DHA Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldığı bir televizyon programında transfere dair açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, dış transferde Portekiz’den Nanu ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Yıldırım, imza atan futbolcuların Erzurum kampına dahil olacaklarını da sözlerine ekledi. Öte yandan, 20 yaşında gelecek vadeden bir futbolcuya teklif yaptıklarını, futbolcunun yanıtını beklediklerini, Dia Saba ve Schindler transferlerinden ekonomik konularda anlaşma sağlanamadığı için vazgeçtiklerini ifade etti.