Samsunspor, yeni teknik adam olarak Thomas Reis'i başa getirdi

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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Thomas Reis ile 1+1'lık sözleşme imzalandı

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.



2024-25 Sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1'lık sözleşme imzalamıştır.



Nuri Asan Tesisleri'mizde yapılan imza törenine Operasyon Direktörümüz ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörümüz Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyemiz Suat Çakır ve Mali İşler Direktörümüz Koray Yalçın katıldı."