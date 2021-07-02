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- Samsunspor'da Mathias Coureur ile yollar ayrıldı
Samsunspor'da Mathias Coureur ile yollar ayrıldı
Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 15:07
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız oyuncu Mathias Coureur ile yolların ayrıldığını duyurdu.
KULÜP DUYURDU
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan golcü oyuncu Mathias Coureur ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıkları belirtildi.
33 yaşındaki oyuncuya kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.