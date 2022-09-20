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    Samsunspor'dan Aykut Kocaman'a teklif

    Samsunspor'dan Aykut Kocaman'a teklif

    Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Aykut Kocaman'a TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor teknik direktörlük teklifi yaptı.
    • 20.09.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:12
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    Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Aykut Kocaman'ın adı birçok kulüp ile anılıyordu.

    Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, henüz herhangi bir takımla anlaşmadı.

    Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'un yanı sıra birçok takımda teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

    TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik adamlık koltuğu için Aykut Kocaman ile temas kurdu.

    Samsunspor dan Aykut Kocaman a teklif #1

    "Gel şampiyon olalım hocam"

    Ligi şampiyon bitirerek Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, gözünü şampiyon hocaya dikmişti. Samsunspor'un teklfi sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı.

    Yapılan teklifte, "Gel şampiyon olalım hocam" ifadeleri kullanıldı.

    Samsunspor dan Aykut Kocaman a teklif #2

    Teklifi reddetti

    Ajansspor'un haberine göre; TFF 1. Lig'i şampiyon bitirmek hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibinin teklifini geri çeviren usta teknik adam, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini yönetime iletti.

    Samsunspor dan Aykut Kocaman a teklif #3


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