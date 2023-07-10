Samsunspor'un dev hedefi: Hulk

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de topladığı 78 puanla 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ligin yeni ekibinin, futbol kariyerini ülkesi Brezilya'da sürdüren yıldız futbolcu Hulk için hamle yaptığı belirtildi.
Hulk'un durumu soruldu
Sports Digitale'nin haberine göre; Samsunspor, Atletico Mineiro forması giyen Hulk'un durumunu sordu. Brezilya'da Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki sambacının kontratı 2024'te bitiyor.
Kariyerinde 369 gol attı
Sert şutlarıyla tanınan yıldız oyuncu, kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giydi. Hulk çıktığı 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı gösterdi.
Tecrübeli golcü, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta, 11 gol attı.