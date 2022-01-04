Samuel Umtiti, Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Samuel Umtiti'den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de forma giymeyi istemediğini menajeri aracılığıyla sarı-lacivertlilere iletti.

Yeni transferler için maaş bütçesinde boşluk yaratmaya çalışan Barcelona, Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'yu takımdan göndermenin planlarını yapıyor. Ancak Fenerbahçe 'nin ilgilendiği Samuel Umtiti, Katalan ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİYOR

Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti, Türkiye'de ve sarı-lacivertli ekipte forma giymek istemiyor.

TRANSFER OLMAZSA DİREKT GÖNDERİLECEK

Kulüp, teknik direktör Xavi'nin planları arasında yer almayan Fransız stoperin, kendisine gelen teklifleri reddetmeye devam etmesi halinde sözleşmesini feshetmeyi bile düşünüyor.

28 yaşındaki Fransız stoper bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca 1 maçta forma giyebildi.