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    Samy Mmaee'nin aklı Beşiktaş'ta

    Samy Mmaee'nin aklı Beşiktaş'ta

    25 yaşındaki Samy Mmaee'nin Beşiktaş'a gelmek için kulübü Ferencvaros'a rest çekmesi üzerine siyah-beyazlılar, Faslı stoper için temaslarını hızlandırdı.
    • 20.08.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 13:05
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda gündemde olan Samy Mmaee ile ilgili bir gelişme yaşandı.

    Beşiktaş'a gelmeye hazır

    Beşiktaş'ın stoper adayları arasında olan Samy Mmaee'nin, siyah-beyazlılara gelmek için Macar ekibinin lig maçlarında oynamadığı öğrenildi.

    Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Faslı oyuncu, yönetimden de transferine onay verilmesini istedi.

    Takımının oynadığı son 3 resmi maçta forma giymeyen Samy Mmaee'nin kararlı tavrını gören Ferencvaros yönetimi, istediği bonservis bedelini 2 milyon euro seviyelerine kadar düşürdü. Ferencvaros, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon euroluk tekliflerini reddetmişti.

    Samy Mmaee nin aklı Beşiktaş ta #1

     

     

    Geçen sezon 37 maçta oynadı

    Macar ekibinde 3. sezonunu geçiren Samy Mmaee, geçen sezon 37 maçta forma giydi. 25 yaşındaki stoper, 9 kez Fas milli takımında görev yaptı.

    Samy Mmaee nin aklı Beşiktaş ta #2


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