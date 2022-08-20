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- Samy Mmaee'nin aklı Beşiktaş'ta
Samy Mmaee'nin aklı Beşiktaş'ta
- 20.08.2022 - 12:44
- Güncelleme : 20.08.2022 - 13:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda gündemde olan Samy Mmaee ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'a gelmeye hazır
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında olan Samy Mmaee'nin, siyah-beyazlılara gelmek için Macar ekibinin lig maçlarında oynamadığı öğrenildi.
Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Faslı oyuncu, yönetimden de transferine onay verilmesini istedi.
Takımının oynadığı son 3 resmi maçta forma giymeyen Samy Mmaee'nin kararlı tavrını gören Ferencvaros yönetimi, istediği bonservis bedelini 2 milyon euro seviyelerine kadar düşürdü. Ferencvaros, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon euroluk tekliflerini reddetmişti.
Geçen sezon 37 maçta oynadı
Macar ekibinde 3. sezonunu geçiren Samy Mmaee, geçen sezon 37 maçta forma giydi. 25 yaşındaki stoper, 9 kez Fas milli takımında görev yaptı.