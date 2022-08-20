Samy Mmaee'nin aklı Beşiktaş'ta

25 yaşındaki Samy Mmaee'nin Beşiktaş'a gelmek için kulübü Ferencvaros'a rest çekmesi üzerine siyah-beyazlılar, Faslı stoper için temaslarını hızlandırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda gündemde olan Samy Mmaee ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a gelmeye hazır

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında olan Samy Mmaee'nin, siyah-beyazlılara gelmek için Macar ekibinin lig maçlarında oynamadığı öğrenildi.

Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Faslı oyuncu, yönetimden de transferine onay verilmesini istedi.

Takımının oynadığı son 3 resmi maçta forma giymeyen Samy Mmaee'nin kararlı tavrını gören Ferencvaros yönetimi, istediği bonservis bedelini 2 milyon euro seviyelerine kadar düşürdü. Ferencvaros, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon euroluk tekliflerini reddetmişti.





Geçen sezon 37 maçta oynadı

Macar ekibinde 3. sezonunu geçiren Samy Mmaee, geçen sezon 37 maçta forma giydi. 25 yaşındaki stoper, 9 kez Fas milli takımında görev yaptı.



