Sandro Tonali, Newcastle United'da İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Newcastle United, 23 yaşındaki İtalyan orta saha Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tonali'nin bonservisi konusunda İtalya temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

70 milyon euro bonservis ödenecek

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Tonali için 70 milyon euro bonservisi bedeli ödeyecek.

İtalya Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan ön libero, Milan formasıyla 130 karşılaşmada 7 gol ve 13 asiste imza attı.

En pahalı İtalyan futbolcu oldu

Newcastle United'ın 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Sandro Tonali, Napoli'den Chelsea'ye 57 milyon euro karşılığında transfer olan Jorginho'yu geçerek tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu.

"Newcastle United, büyük bir fırsat"

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tonali, şu ifadeleri kullandı: