Şanlıurfaspor, Bayern Münih'ten Salih Şen'i transfer etti 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen 18 yaşındaki futbolcu Salih Şen'i renklerine bağladı.

AA

1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz Almanya'nın Bayern Münih takımından 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzaladı.

YÖNETİM, İMZA TÖRENİNDE BULUNDU

Açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, başkan vekilleri Muharrem Aydın ile İbrahim Yavuzel ve futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı Muhittin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)