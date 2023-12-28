Şanlıurfaspor, Fernando Emanuel Dening'i renklerine bağladı

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17. haftası geride kalan 1. Lig'de takımlar hedeflerine ulaşmak adına transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İrfan Buz yönetimindeki Şanlıurfaspor'da da kadroyu güçlendirmek adına yeni bir isim kadroya katıldı.

Ligde topladığı 16 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alan yeşil-sarılılar, Arjantinli golcü Fernando Emanuel Dening'i transfer etti.

"Dening ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık"

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Şanlıurfasporumuz, Arjantin ligi ekiplerinden SM Tucuman takımında kanat ve forvet olarak oynayan Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.