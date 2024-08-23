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Şanlıurfaspor, Olarenwaju Kayode ile sözleşme imzaladı

Şanlıurfaspor, Olarenwaju Kayode ile sözleşme imzaladı 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Olarenwaju Kayode'yi transfer ettiğini duyurdu.