Şanlıurfaspor, Olarenwaju Kayode ile sözleşme imzaladı

AA
1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 31 yaşındaki Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı.
FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU DA TÖRENE KATILDI
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Müslüm Arıcı'nın da imza töreninde yer aldığı kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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