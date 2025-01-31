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Haber Merkezi

Santos, günlerdir merakla beklenen Neymar transferini resmen açıkladı.

Brezilyalı yıldız, Al Hilal macerasının sona ermesinin ardından eski takımına geri döndü.

Santos, Neymar'ın transferini resmi olarak duyurduğu videoda 'Prens geri döndü' ifadelerini kullandı.

KARİYERİNE SANTOS'TA BAŞLADI

Kariyerine Santos'ta başlayan Neymar, 2013-2014 sezonunda Barcelona'nın yolunu tuttu.

Brezilyalı futbolcu burada yaşadığı başarıların ardından Paris Saint Germain'e 222 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Bu rakam hala tarihte bir oyuncuya en çok ödenen bonservis olma özelliğini koruyor.

AL HILAL, KARİYERİ İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Neymar, 2023'te Al Hilal'in yolunu tuttu. Astronomik bonservis ve maaş karşılığında imza attığı Suudi Arabistan ekibinde, milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemeyen Neymar, toplamda 7 maça çıktı.