Sapunaru, Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor, Rumen Stoperi Sapunaru ile yollarını ayırdı. Rumen oyuncu ile görüşen sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma yaparak feshetti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan göndermeyi planladığı oyuncuları belirliyor. Sarı-kırmızılı takımdan ilk ayrılan isim Cristian Sapunaru oldu.

Yeni sezon öncesi yabancı kontenjanını açmak isteyen Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak diğer isimler, önümüzdeki günlerde belli olacak.





SAPUNARU'NUN GEÇMİŞİ

Kayserispor formasını ilk olarak 2017 yılında giyen Sapunaru, 2019 yılında Denizlispor'a transfer olmuştu. Burada yarım sezon geçiren tecrübeli stoper, devre arasında yeniden Kayserispor'a gelmişti.

37 yaşındaki Sapunaru; Porto, Rapid Bukarest, Real Zaragoza, Astra Giurgiu, Kayserispor ve Denizlispor formaları giydi.



