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    Saracchi ile devam edilmeyecek

    Saracchi ile devam edilmeyecek

    Almanya'nın Bild gazetesi, Galatasaray'ın yeni yabancı kuralı nedeniyle Saracchi'nin kiralık sözleşmesini erkenden sonlandıracağını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 13:50
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    Saracchi ile devam edilmeyecek

    Şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler yavaş yavaş belirlenmeye başlandı.

    Çıkan yeni yabancı kuralı sonrası bazı futbolcularla yollarını ayırmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, devre arasında Leipzig'den kiralanan Saracchi'yi listenin ilk sırasına yazdı.

    Hücumdaki performansını defansa yansıtamayan 22 yaşındaki sol bekin önümüzdeki sezon kadroda olması beklenmiyor.

    BİLD DE DUYURDU

    Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild de, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde, sarı-kırmızılıların performansından memnun olmadığı Uruguaylı sol bekin kiralık sözleşmesini sekiz yabancı kısıtlamasını da göz önünde bulundurarak erken sonlandırmak istediğini yazdı.

    1 GOL 4 ASİST

    Ofansif özellikleriyle ön plana çıkan Saracchi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 1 gol atıop 4 de asist yaptı.

    Saracchi ile devam edilmeyecek #1

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