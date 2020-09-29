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    Sassuolo, Ahmed Kutucu'yu istiyor

    Serie A ekibi Sassuolo, Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ahmet Kutucu'yu listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 15:04
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    Sassuolo, Ahmed Kutucu'yu istiyor

    İtalya Serie A'da 2. haftayı 4-1'lik Spezia galibiyetiyle kapatan Sassuolo'nun Türk oyunculara ilgisi devam ediyor.

    33 yaşındaki forvet Francesco Caputo yanına bir takviye arayan yeşil-siyahlı ekip, Ahmed Kutucu'yu listesine aldı.

    İtalyan ekibi 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    KAAN AYHAN'I DA ALMIŞLARDI

    Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maçta 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.

    Kadrosunda Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo geçtiğimiz haftalarda Kaan Ayhan'ı da kadrosuna katmıştı.

    Sassuolo, Ahmed Kutucu yu istiyor #1

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