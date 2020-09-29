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Sassuolo, Ahmed Kutucu'yu istiyor
Serie A ekibi Sassuolo, Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ahmet Kutucu'yu listesine aldı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 15:04
İtalya Serie A'da 2. haftayı 4-1'lik Spezia galibiyetiyle kapatan Sassuolo'nun Türk oyunculara ilgisi devam ediyor.
33 yaşındaki forvet Francesco Caputo yanına bir takviye arayan yeşil-siyahlı ekip, Ahmed Kutucu'yu listesine aldı.
İtalyan ekibi 20 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
KAAN AYHAN'I DA ALMIŞLARDI
Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 maçta 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.
Kadrosunda Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo geçtiğimiz haftalarda Kaan Ayhan'ı da kadrosuna katmıştı.