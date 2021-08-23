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    Sassuolo, Kaan Ayhan'ı satmak istemiyor

    Sassuolo, Kaan Ayhan'ı satmak istemiyor

    Sassuololu futbolcuların değer kazanması ve transferde önlerinin açılması, İtalyan ekibini Kaan Ayhan konusunda tok satıcı haline getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:57
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    İtalya’nın EURO 2020’de şampiyonluğa ulaşması Beşiktaş’ın Kaan Ayhan transferine zorluk çıkardı.

    Gök Maviler’in turnuvadaki kadrosunda bulunan, şampiyonlukta ciddi pay sahibi olan Sassuololu futbolcuların değer kazanması ve transferde önlerinin açılması, İtalyan ekibini Kaan Ayhan konusunda tok satıcı haline getirdi.

    Sassuolo, Kaan Ayhan ı satmak istemiyor #1

    BİRÇOK OYUNCU SATTILAR

    Locatelli’yi 37.5 milyon euroya Juventus’a veren Sassuolo’da; Chelsea, Leicester City, Milan gibi daha birçok takımın kadrosuna dahil etmeye çalıştığı Berardi’nin de önümüzdeki günlerde ciddi rakamlara kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Sassuolo bu isimlere ilaveten Marlon’u 12 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk’e ve Magnani’ye de 4 milyon euroya Verona’ya verdi.

    Sasusolo’nun artık gelir elde etmek adına oyuncu satmasına gerek kalmadı, ancak Marlon ve Magnani’nin Kaan Ayhan ile aynı pozisyonun oyuncuları olması da milli futbolcuyu takımda tutmak için yeni bir gerekçe oluşturdu.

    Sassuolo, Kaan Ayhan ı satmak istemiyor #2

    TEKNİK EKİP KADRODA TUTMAK İSTİYOR

    Milliyet’in haberine göre; Sassuolo teknik heyeti de Kaan’ın kadroda tutulması yönünde görüş bildirince, İtalyan ekibi çok cazip bir teklif gelmemesi halinde milli oyuncuyu elden çıkarmamaya karar verdi.

    Beşiktaş’ın teklifi bu yüzden yetersiz bulununca transfer henüz sonuçlanmadı.

    Sassuolo, Kaan Ayhan ı satmak istemiyor #3

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