Sassuolo, Kaan Ayhan'ı satmak istemiyor

Sassuololu futbolcuların değer kazanması ve transferde önlerinin açılması, İtalyan ekibini Kaan Ayhan konusunda tok satıcı haline getirdi.

İtalya’nın EURO 2020’de şampiyonluğa ulaşması Beşiktaş’ın Kaan Ayhan transferine zorluk çıkardı.

Gök Maviler’in turnuvadaki kadrosunda bulunan, şampiyonlukta ciddi pay sahibi olan Sassuololu futbolcuların değer kazanması ve transferde önlerinin açılması, İtalyan ekibini Kaan Ayhan konusunda tok satıcı haline getirdi.

BİRÇOK OYUNCU SATTILAR

Locatelli’yi 37.5 milyon euroya Juventus’a veren Sassuolo’da; Chelsea, Leicester City, Milan gibi daha birçok takımın kadrosuna dahil etmeye çalıştığı Berardi’nin de önümüzdeki günlerde ciddi rakamlara kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sassuolo bu isimlere ilaveten Marlon’u 12 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk’e ve Magnani’ye de 4 milyon euroya Verona’ya verdi.

Sasusolo’nun artık gelir elde etmek adına oyuncu satmasına gerek kalmadı, ancak Marlon ve Magnani’nin Kaan Ayhan ile aynı pozisyonun oyuncuları olması da milli futbolcuyu takımda tutmak için yeni bir gerekçe oluşturdu.

TEKNİK EKİP KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Milliyet’in haberine göre; Sassuolo teknik heyeti de Kaan’ın kadroda tutulması yönünde görüş bildirince, İtalyan ekibi çok cazip bir teklif gelmemesi halinde milli oyuncuyu elden çıkarmamaya karar verdi.

Beşiktaş’ın teklifi bu yüzden yetersiz bulununca transfer henüz sonuçlanmadı.