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    Sacha Boey, Galatasaray'da kalıyor

    Sacha Boey, Galatasaray'da kalıyor

    Galatasaray'da sezon başlamadan gönderilmesi planlanan Sacha Boey, oynadığı maçlarda gösterdiği performansla takımda kalmayı garantiledi.
    • 30.08.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 14:40
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    Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefi olan Sacha Boey'un, yaz transfer döneminde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

    Fakat 21 yaşındaki sağ bek,gösterdiği performans ile herkesi şaşırttı.

    Oynadığı futbolla alkış aldı

    Kamerunlu futbolcu, özellikle Leo Dubois'in sakatlığında ortaya koyduğu futbolla göz doldurdu.

    Sacha Boey, Galatasaray da kalıyor #1

    Okan Buruk memnun

    Okan Buruk, Boey'in performansından oldukça memnun. Oynanan 4 maçta da takımın en iyilerinden olan genç oyuncuya transfer kapıları kapandı.

    İtalya'dan Udinese ve Verona'nın istediği Boey, bu sezon da takımda kalacak.

    Sacha Boey, Galatasaray da kalıyor #2


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