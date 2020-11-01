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Schalke 04 Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor

Schalke 04 Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor

Schalke 04'te başarılı bir grafik çizen Ozan Kabak, Liverpool ve Milan'ın da dikkatini çekmeyi başardı. Alman ekibi milli futbolcunun bonservis bedelini ise 30 milyon euro olarak belirledi.