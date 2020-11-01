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- Schalke 04 Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor
Schalke 04 Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor
Schalke 04'te başarılı bir grafik çizen Ozan Kabak, Liverpool ve Milan'ın da dikkatini çekmeyi başardı. Alman ekibi milli futbolcunun bonservis bedelini ise 30 milyon euro olarak belirledi.
- Haber Merkezi
- 01.11.2020 - 11:17
- Güncelleme : 01.11.2020 - 11:27
Avrupa'nın dev kulüpleri A Milli Takım ve Schalke 04'ün genç stoperi Ozan Kabak'la ilgileniyor.
20 yaşındaki defans oyuncusu hem Liverpool hem de Milan'ın takibinde bulunuyor.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ
Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği yazıldı. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı.
Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.
Schalke, Ozan'ı 30 milyon euroya satarsa, Galatasraay yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1.5 milyon euroyu kasasına koyacak.