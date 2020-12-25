Euro
9.2276
-0.16%
Dolar
7.5448
-0.23%
Altın
456.41
-0.05%
Borsa
1.437
0.74%
Bitcoin
184.152
4.03%
EXEN Coin
10.88
4.61%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C
    Schalke ve Dortmund Ömer Faruk ile ilgileniyor

    Schalke ve Dortmund Ömer Faruk ile ilgileniyor

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'a Bundesliga ekibi Dortmund ve Schalke 04 talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 15:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz için Bundesliga iddiası ortaya çıktı. Ömer Faruk için dünya devi Barcelona'nın ilgisi de sürüyor.

    Sol ayağıyla sahada yaptıklarıyla dünya kulüplerinin ilgisini çeken 17 yaşındaki oyuncu, U21 Milli Takımı'yla çıktığı maçlarda da ilgi odağı oldu.

    Schalke ve Dortmund Ömer Faruk ile ilgileniyor #1

    TRANSFERDE RUHR DERBİSİ

    Barcelona'nın genç oyuncunun transferiyle ilgilendiği bilinirken, Bundesliga'dan da iki aday çıktı.

    Borussia Dortmund ve Schalke, on numara oyuncusu için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

    Bu sezon Fenerbahçe ile 3 resmi maça çıkan Ömer Faruk Beyaz da Bundesliga'ya gitmek istiyor.

    Schalke ve Dortmund Ömer Faruk ile ilgileniyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir