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    Schalke'den Ozan Kabak kararı

    Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın gelecek sezon takımda yer almayacağını ve milli futbolcuya teklifler olduğunu açıkladı.
    • 23.06.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:05
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    Schalke'den Ozan Kabak kararı

    Bundesliga 2'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Bundesliga'ya dönen Schalke'de Rouven Schröder, Bild'e açıklamalarda bulundu.

    Transfer çalışmalarına değinen Schröder, geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Amine Harit ve Ozan Kabak'a teklifler olduğunu belirtti.

    "Gelecek sezon bizimle olmayacak"

    Schröder açıklamasında, "Amine Harit geçtiğimiz sezon Marsilya'da harika bir performans gösterdi. Sadece istikrarlı bir performans yakalamadı, aynı zamanda piyasa değerini de artırdı. Ozan Kabak da son zamanlarda istikrara kavuştu. Ona karşı yoğun bir ilgi var. Gerçek şu ki her iki oyuncu da gelecek sezon bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı.

    Stuttgart'tan Schalke'ye 2019'da transfer olan Ozan Kabak, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de geçirmişti.

    22 yaşındaki oyuncu, 12 maçta süre alırken gol veya asist kaydedememişti.

    Schalke den Ozan Kabak kararı #1


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