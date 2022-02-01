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Galatasaray'da Sekidika ve Aytaç gelişmesi

Galatasaray'da Sekidika ve Aytaç gelişmesi

1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Aytaç Kara'nın da Göztepe ile anlaştığı öğrenildi.