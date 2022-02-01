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- Galatasaray'da Sekidika ve Aytaç gelişmesi
Galatasaray'da Sekidika ve Aytaç gelişmesi
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 12:40
- Güncelleme : 01.02.2022 - 13:17
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı kiraladı.
EYÜPSPOR DUYURDU
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz."
Sekidika, sezonun ilk devresinde Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak oynamıştı.
AYTAÇ KARA GÖZTEPE YOLCUSU
Süper Lig'de ara transfer döneminin hareketli takımı Göztepe, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın.
Orta alanda Soner Aydoğdu'ya alternatif arayan Göz- Göz yönetimi, daha önce radarına aldığı G.Saraylı Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir doğumlu 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde transferi gerçekleştirecek.
Sezonun geri kalan bölümlerinde kadroda düşünülmeyen Aytaç'a kulübünün transfer için vize vermesi bekleniyor.