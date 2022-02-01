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    Galatasaray'da Sekidika ve Aytaç gelişmesi

    1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Aytaç Kara'nın da Göztepe ile anlaştığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 13:17
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    Galatasaray'da Sekidika ve Aytaç gelişmesi

    TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı kiraladı.

    EYÜPSPOR DUYURDU

    Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz."

    Sekidika, sezonun ilk devresinde Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak oynamıştı.

    Galatasaray da Sekidika ve Aytaç gelişmesi #1

    Galatasaray da Sekidika ve Aytaç gelişmesi #2

    AYTAÇ KARA GÖZTEPE YOLCUSU

    Süper Lig'de ara transfer döneminin hareketli takımı Göztepe, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın.

    Orta alanda Soner Aydoğdu'ya alternatif arayan Göz- Göz yönetimi, daha önce radarına aldığı G.Saraylı Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir doğumlu 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde transferi gerçekleştirecek.

    Sezonun geri kalan bölümlerinde kadroda düşünülmeyen Aytaç'a kulübünün transfer için vize vermesi bekleniyor.

    Galatasaray da Sekidika ve Aytaç gelişmesi #3


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