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- Selim Ilgaz, Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı
Selim Ilgaz, Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz, takımdan ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 17:43
- Güncelleme : 01.06.2021 - 17:45
Son 5 sezondur Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz, takımdan ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki orta saha, ayrılığı ile ilgili sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.
Selim Ilgaz, takımın 2. Lig'den TFF 1. Lig'e ve Süper Lig'e yükselen kadrolarının tamamında takıma büyük katkı sağlamıştı.
UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI
25 yaşındaki futbolcunun geçen sezon ortalarında çapraz bağları kopmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Selim Ilgaz'ın yaptığı açıklama...