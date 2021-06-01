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    Selim Ilgaz, Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı

    Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz, takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:45
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    Selim Ilgaz, Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı

    Son 5 sezondur Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz, takımdan ayrıldığını duyurdu. 25 yaşındaki orta saha, ayrılığı ile ilgili sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

    Selim Ilgaz, takımın 2. Lig'den TFF 1. Lig'e ve Süper Lig'e yükselen kadrolarının tamamında takıma büyük katkı sağlamıştı.

    UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

    25 yaşındaki futbolcunun geçen sezon ortalarında çapraz bağları kopmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

    Selim Ilgaz'ın yaptığı açıklama...

    Selim Ilgaz, Hatayspor dan ayrıldığını açıkladı #1

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