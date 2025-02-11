Semih Güler, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

İHA

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala defans hattına önemli bir takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler'i kadrosuna katarak 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"ARMAMIZ ALTINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: