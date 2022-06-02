Semih Kaya, Fatih Karagümrük'le anlaştı

Galatasaray'da sezon ortasında transfer edilen Semih Kaya, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardi.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle transfer dönemi öncesi kulüpler, takımlarını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da ise ana gündem ise başkanlık seçimleri... 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi oyuncular da transfer için yeni yönetimi bekliyor.

Onlardan biri de devre arasında takıma katılan Semih Kaya... Sarı-kırmzılılara 4. kez transfer olan Kaya'nın performansı beğenilmemişti.

Karagümrük ile anlaştı

30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu, İstanbul'da kalıyor. Semih Kaya, bir yandan olası bir teklif için yeni yönetimi beklerken, diğer yandan gelen teklifleri değerlendiriyor.

31 yaşındaki futbolcunun son olarak Karagümrük'le prensip anlaşmasına vardığı, ancak resmi imza için kulüpten süre istediği öğrenildi.

2 maçta forma giydi

Semih Kaya bu sezon Galatasaray ile 2 maçta forma giydi. Milli oyuncu çıktığı maçlarda takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.