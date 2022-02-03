Semih Kaya, Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı.

Uzun zamandır yerli stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile el sıkıştı.

"BURASI BENİM EVİM"

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki savunmacı ile görüşen sarı-kırmızılılar "Burası benim evim ne zaman çağırırsanız gelirim." cevabı aldı.

TORRENT ONAY VERDİ

Yarım sezonluğuna Semih Kaya ile anlaşan sarı-kırmızılılarda taraftar transfere tepki gösterirken Torrent ve ekibi Süper Lig tecrübesi olan futbolcunun takımda iyi bir rotasyon olacağını düşünüyor.

Bu sezon 22 maça çıkan Semih, ortalama bir performans göstermiş ancak Yeni Malatyaspor'un ödemeleri geciktirmesiyle takımdan ayrılmıştı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 2011-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giydi.

2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a 2 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a gelmişti.

Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu.

15 KUPASI VAR

Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa buluna Semih, bir kez de Çekya Ligi şampiyonluğu elde etti.