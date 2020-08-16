Semih Kaya, Göztepe yolunda

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya, İzmir ekiplerinden Göztepe ile temas halinde. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Göztepe forması giyebilir.

Stoper mevkisi için en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen Göztepe, Semih Kaya ile anlaşmak üzere...

GÖZTEPE'YE SICAK BAKIYOR

Adı daha önce Galatasaray'la da anılan ancak sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun İzmir'e gelmeyi çok istediği öğrenildi.

Futbola Petkimspor'da başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip takımın bankosu olmuştu. 23 kez A Milli olan Semih, Süper Lig'den başka teklifler gelmesine rağmen İzmir ekibine sıcak bakıyor.