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Semih Kaya, Göztepe yolunda
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya, İzmir ekiplerinden Göztepe ile temas halinde. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Göztepe forması giyebilir.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 12:40
Stoper mevkisi için en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen Göztepe, Semih Kaya ile anlaşmak üzere...
GÖZTEPE'YE SICAK BAKIYOR
Adı daha önce Galatasaray'la da anılan ancak sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun İzmir'e gelmeyi çok istediği öğrenildi.
Futbola Petkimspor'da başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip takımın bankosu olmuştu. 23 kez A Milli olan Semih, Süper Lig'den başka teklifler gelmesine rağmen İzmir ekibine sıcak bakıyor.