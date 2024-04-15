Semih Kılıçsoy için gelen 12 milyon euroluk teklif reddedildi Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'a Almanya'dan flaş bir teklifin geldiği, ancak Hasan Arat yönetiminin fiyatı yeterli bulmayarak teklifi reddettiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken Semih Kılıçsoy'a, Almanya'dan flaş bir ekip talip oldu. Eintracht Frankfurt, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Son olarak Samsunspor maçında ağları sarsarak resmi maçlarda 11 gol ve 2 asiste ulaşan Semih Kılıçsoy için Alman ekibi teklifini 12 milyon euroya yükseltti.

12 milyon euro yeterli bulunmadı

Beşiktaş yönetimi, rekor bedelle yurt dışına göndermeyi planladığı genç golcü için 12 milyon euroyu yeterli bulmadı.

Premier Lig devlerinin de yakından takip ettiği Semih Kılıçsoy için 30 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmeyen yönetim, başarılı futbolcunun EURO 2024'te değerini katlayacağına inanıyor.