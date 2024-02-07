Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan teklif yağıyor! 6 kulüpten yakın ilgi... Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 6 kulüp, 19 yaşındaki forveti takibe aldı.

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, son haftalarda sergilediği performansla sadece Türkiye değil, Avrupa'da da adından söz ettirmeye başladı.

19 yaşındaki Semih, yükselen performansını Trabzonspor maçında attığı 2 golle sürdürdü.

Son 7 maçta 7 gol atıp, 1 asist yaparak tüm futbol dünyasının dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için Avrupa devlerinin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüpleri Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un, Semih'i ciddi şekilde takip ettiği belirtildi.

İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa ile İspanya'dan Atletico Madrid; İtalya'dan Juventus'un ise Semih için scout ekiplerini görevlendirdiği ortaya çıktı.

Bu takımlar arasında en ciddi ilginin Dortmund'dan olduğu ve Alman ekibinin sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği bildirildi.

Feyyaz Uçar teklifleri duyurmuştu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'a şimdiden teklifler gelmeye başladığını söylemişti.

Uçar, yaptığı açıklamada Semih'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı.

Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var"

"Herhangi bir düşüncemiz yok"

Semih Kılıçsoy'un menajeri Avukat Murat Teber, futbolcusunun şu an sadece sahaya odaklandığını, transferle ilgili herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Son 2 aydır attığı gollerle dikkat çeken Semih'e fiyat biçmek için çok erken olduğunu belirten Teber şunları söyledi:

Semih'in önünde uzun bir yol var. Performansı ne şekilde devam edecek, A Milli Takım'a seçilecek mi, seçildiği takdirde orada başarılı olabilecek mi, bütün bunlar hep fiyatını ve alıcı potansiyelini belirleyecek etmenler. Ayrıca Semih'in sözleşmesi devam ediyor, dolayısıyla bu konunun asıl muhatabı Beşiktaş Kulübü'dür.

Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.