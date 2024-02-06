Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy performansıyla Avrupa devlerini peşine takarken, siyah-beyazlılar da bonservisini belirledi.

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Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları da Avrupalı devlerin dikkatini çekmeye başladı.

Beşiktaş'ın bu sezon futbol sahnesine çıkardığı genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında da iki golü ile zaferi getiren isim oldu. 18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'a da göz kırparken, Avrupa'nın dev ekiplerinin de radarına girdi.

Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve E.Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı.

25 milyon euro

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak.

Genç forvet, bu sezon takımı ile toplamda 19 maça çıkarken 8 golü ve 1 asisti ile ortalama olarak her 103 dakikada bir skor katkısı verdi.