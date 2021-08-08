Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu

Senegal Futbol Federasyonu başkanlığına dördüncü kez Augustin Senghor getirildi.

Senegal Futbol Federasyonu (FSF) başkanlığına yeniden Augustin Senghor seçildi.

325 EVET OYU ALDI

FSF, yeni başkanını seçmek üzere başkent Dakar yakınlarındaki Uluslararası Abdou Diouf Konferans Salonu'nda Genel Kurul toplantısı yaptı.

Senghor ve Mady Toure'nin yarıştığı seçimde Senghor, 123 "hayır" oyuna karşılık 325 "evet" oyu alarak 4 yıllığına yeniden FSF Başkanı oldu.

Afrika Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan 56 yaşındaki Senghor, 2009'dan beri FSF başkanlığını yürütüyor.

Senghor, Dakar açıklarındaki Goree adasının da 2002'den bu yana belediye başkanlığını yapıyor.



