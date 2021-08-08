Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
383.995
4.85%
EXEN Coin
23.05
-1.91%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu

    Senegal Futbol Federasyonu başkanlığına dördüncü kez Augustin Senghor getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu

    Senegal Futbol Federasyonu (FSF) başkanlığına yeniden Augustin Senghor seçildi.

    325 EVET OYU ALDI

    FSF, yeni başkanını seçmek üzere başkent Dakar yakınlarındaki Uluslararası Abdou Diouf Konferans Salonu'nda Genel Kurul toplantısı yaptı.

    Senghor ve Mady Toure'nin yarıştığı seçimde Senghor, 123 "hayır" oyuna karşılık 325 "evet" oyu alarak 4 yıllığına yeniden FSF Başkanı oldu.

    Afrika Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan 56 yaşındaki Senghor, 2009'dan beri FSF başkanlığını yürütüyor.

    Senghor, Dakar açıklarındaki Goree adasının da 2002'den bu yana belediye başkanlığını yapıyor.

    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Senghor oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir